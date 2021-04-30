قصور الثقافة تواصل فعاليات ليالى رمضان بالمنيا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، أقيمت أمسية رمضانية متنوعة، بدأت بفقرة للإنشاد الدينى للشيخ عبد الرحيم المنياوى، تلاها محاضرة عن غزوة بدر 17 رمضان سنة 2 هجرية 624 ميلاديه، حاضرتها إبتسام الدمشاوى وتحدثت عن أسبابها، حيث أنها معجزة الإنتصار على الكفار رغم قلة العدد والعتاد ولكن إرادة الله ونصره وتأييده للمسلمين بالملائكة والمطر والنعاس وإنزال السكينة على قلوبهم، ومن الدروس المستفادة من الغزوة مساندة القائد لجنوده ومشاورتهم فى الأمر، تلاها عرض فنى قدمت فيه فرقة كورال المنيا كوكتيل من الأغانى منها إلي رحاب يثرب أداء جماعي، حب خلي الناس تحب لحبيبه أحمد، وأغنية الفيس بوك أداء مريم محمد، غني لي شوي شوى أداء اريج احمد، قمر سيدنا النبي من أداء بسمله سيد، أبويا وصاني حلا عباس، وفقرة بعنوان العقلاء والفرقة تدريب المايسترو عصام الشاذلى، كما قدم القصر نتاج ورشة عمل لوحات بألوان الجواش بقسم الفنون التشكيلية تنفيذ الفنانة هاله محمد شحاتة.

يواصل قصر ثقافة مغاغة الورشة الفنية بالقص واللصق وكيفية استخدامة فى الأعمال الفنية تنفيذ بشير محمد، بجانب عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة مغاغة وكوكتيل من الأغانى مع المايسترو عزت شحاتة، كما أقام نادى أدب بيت ثقافة العدوه أمسية شعرية حاضرها نخبة من شعراء العدوه وهم حماده بباوى وجمال حسن حيث قدموا قصيده تعيشي يا بلدي، أرض العروبه، بجانب أمسية أدبية بمناسبة قدوم شهر رمضان وانتصارات أكتوبر، حاضرها الدكتور موسى نجيب، علي الجمال الشاعر هاني رمضان، سيد خليفة وأوضح دكتور موسى نجيب دور الأدب في إثراء وإعطاء الأعياد الوطنية والدينية طابعا أكثر خصوصية من ناحية الاحتفاء والتذكر وارتباط كل مناسبة أو عيد بقصائد معينة أو أشكال فنية مميزة.

ناقشت المكتبة الثقافية بدلجا محاضرة ثقافية بعنوان "فضائل العشر الأواخر من رمضان"، كما قدم بيت ثقافة دلجا مناقشة لكتاب "الشرق الفنان" تأليف الدكتور زكي نجيب، قدمها حمادة عبد الرحمن، وهو يتناول رؤية فلسفية للنظر الى الوجود وتباين بين الشرق والغرب، فالشرق ينظر للوجود نظرة روحية عميقة اما الغرب فينظر للوجود نظرة عقلية منطقية قائمة على التحليل والتعليل والاستدلال، وجاء الشرق الأوسط مهد الديانات بالنظرة الوسطية التي تجمع بين الشرق والغرب"، كما نظم بيت ثقافة صندفا نتاج ورشة الرسم بأعياد الربيع وشم النسيم تقديم هاله جلال.