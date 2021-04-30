مسلسل النمر يتصدر تويتر.. ومغردون : شغل عالي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النمر بعد عرض الحلقة السابعة عشر من المسلسل .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#‏انا في حياتي مشفتش مسلسل فيه مفاجأت بالشكل ده بالراحة علينا يا نمر #النمر #محمد_إمام " و "‏حقيقي اثبت انك ممثل شاطر جدا شابووووه ليك جدا وع المسلسل الرائع ده ‎#النمر #زعيم_ابن_زعيم".



وقال آخرون: "‏‏ايه العظمة والشغل العالي ده فعلاً أنت غبت سنة ورجعت نار شابوه‎#النمر#محمد_إمام " و "‏‎#‏مسلسل النمر ياخد جائزة أحسن مسلسل وأوسكار كمان وسكلانس، ومحمد إمام عالمي وربي وكل اللي في المسلسل #النمر