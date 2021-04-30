مسلسل النمر يتصدر تويتر.. ومغردون : شغل عالي
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النمر بعد عرض الحلقة السابعة عشر من المسلسل .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#انا في حياتي مشفتش مسلسل فيه مفاجأت بالشكل ده بالراحة علينا يا نمر #النمر #محمد_إمام " و "حقيقي اثبت انك ممثل شاطر جدا شابووووه ليك جدا وع المسلسل الرائع ده #النمر #زعيم_ابن_زعيم".
وقال آخرون: "ايه العظمة والشغل العالي ده فعلاً أنت غبت سنة ورجعت نار شابوه#النمر#محمد_إمام " و "#مسلسل النمر ياخد جائزة أحسن مسلسل وأوسكار كمان وسكلانس، ومحمد إمام عالمي وربي وكل اللي في المسلسل #النمر