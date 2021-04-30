لمنع انتشار كورونا.. محافظة البحر الأحمر تقرر إغلاق «النادي الاجتماعي» خلال إجازة عيد شم النسيم

قررت محافظة البحر الأحمر إغلاق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أمام الزائرين سواء الأعضاء أو غيرهم خلال إجازة عيد شم النسيم الاثنين المقبل وذلك منعا للتزاحم وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأخطر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مسؤولي النادي للتنفيذ وإغلاق أبواب النادي أمام الزائرين.



يذكر أن النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة يقع على شاطئ البحر ويستقبل آلاف المواطنين في الاحتفال بالأعياد والإجازات

فيما واصلت مدن البحر الأحمر تطبيق الضبطية القضائية على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

استمر حي شمال اليوم في حملة تطبيق الإجراءات في المطاعم والمحال التجارية بالدهار وحث المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم.

حيث أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة على استمرار الحملة بصفة يومية وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين .