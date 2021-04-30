مصادرة 15 شيشة وغلق كافتيريا في دسوق بكفر الشيخ.. صور

ترأست المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة ليلية على المطاعم والكافيهات، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية والصحية .

وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 15 شيشة وغلق كافيتريا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وغلق المحال والمطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحضور نواب رئيس المدينة، المحاسب السيد عبد الستار، المحاسب، أحمد سلطان وفريق العمل المعاون لهم.