قبل الختام .. باسم سمير أمين بطلا لبطولة فيرست الدولية للشطرنج

توج الدكتور باسم سمير أمين بطلا لمسابقة فيرست مول الدولية للاساتذة للشطرنج قبل ختام البطولة بجولتين.

بطولة فيرست مول فور سيزون الجيزة للشطرنج انطلقت في 23 أبريل وتنتهي 1 مايو بمشاركة 56 لاعبا دوليا.

و رفع باسم رصيده في الصدارة إلى 7.5 نقطة من 8 جولات ليضمن اللقب بصرف النظر عن نتيجة الجولة التاسعة والأخيرة .

ويأتي في المركز الثاني أدهم فوزي و سامح صادق برصيد 6 نقاط ثم سبعة لاعبين برصيد 5.5 نقطة وهم عصام الجندي وكريم وجيه وخالد عبدالرازق ومحب أمير وشريف أشرف وحاتم الدسوقي ومحمد ترك.

تقام الساعة العاشرة مساء الجمعة لقاءات الجولة التاسعة والأخيرة بينما يقام حفل الختام وتتويج الفائزين في الساعة التاسعة مساء السبت 1 مايو.

البطولة تساهم في خطة انتشار لعبة الشطرنج في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للاحداث القارية والدولية ‎تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من ادارة الفيرست مول ، تصل إلى 60 ألف جنيه .

وتأتى اهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا وبطل البحر الاوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 60 ألف جنيه، حيث المركز الأول يحصل على مبلغ 15 ألف جنيه، والثاني على 11 ألف جنيه، والثالث على مبلغ 8 آلاف جنيه، ويوزع باقي المبلغ على المراكز من الرابع إلى العاشر.