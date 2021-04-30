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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توطين الصناعات المحلية..

أمين سر قوى عاملة النواب يكشف مزايا توطين صناعة قطارات المترو فى مصر

توطين صناعة المترو
توطين صناعة المترو

ثمن النائب ، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، جهود وزيري النقل والتخطيط بشأن توقيعهما مذكرة تفاهم لـ توطين صناعة المترو، والقطارات ذات الجر الكهربائي فى مصر،بين كل من الشركة الوطنية للصناعات  السكك الحديدية، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة نيرك وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبي .

 

 

و  أوضح أن توطين مثل هذه الصناعات سيسهم فى توفير فرص العمل ، وتوفير العملة الصعبة ، وتقليل نسب الاستيراد من الخارج ، والذي كان يكلف الدولة أعباء مالية كثيرة، قائلا:"لما يتوفر التصنيع داخل جمهورية مصر العربية فده هيوفر فرص عمل عديدة للشباب ، كما أن الاستعانة بالفنيين المهرة، الذي يتسمون بالارداة الوطنية القوية ، سيعطون جوة عالية في الإنتاج ".

 

 

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الإدارة والتشغيل ، أكد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل تعهد فى خطته التى عرضها أمام النواب في جلسته الماضية ، على ضرورة  نقل الخبرات المستمرة للعنصر البشري المصري، في مجالات الإدارة والتشغيل ، و التخطيط لإسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الجديدة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ، مع الأخذ  في الاعتبار الاعتماد على العمالة المصرية .

 

 

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خطة النواب: توطين صناعة قطارات المترو يوفر الآلاف من فرص العمل

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التخطيط: زيادة تحويلات المصريين فى الخارج لـ7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021/2022

 

 

و تابع: وجود ورش متخصصة لتوطين مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية ، فى ذات الوقت ، تفيد بوجود العديد من الفنيين، والعاملين المهرة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن النهوض بمرفق السكك الحديدية ، وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهورالركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية .

 

 

وتوجه أمين سر قوى عاملة النواب ، بالشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل،  لتبنيه سياسات داعمة، وأساليب مطورة ، مشيرا إلى أن أفكاره البناءة ، ستخدم الاقتصاد المصري، وستوفر ملايين من فرص العمل ، و ستعمل على تحقيق الاستقرار داخل البلاد، وتوفير عنصر الأمان والسلامة لكل مواطني مصر الذين يستقلون السكك الحديدية، وكذا مترو الأنفاق. 

 

 

جاء ذلك بعد أن شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

 

 

 

وقع عن الجانب الأول الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة نيريك، وعن الجانب الثاني يونجباي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية. 

 

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة، وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر.

 

 

وقال الفريق مهندس كامل الوزير: “لنا الفخر أن نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي وبنسبة تصنيع محلي”.

 

 

وأضاف أن رئيس الجمهورية وجه بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% فى غضون عامين، ونسبة 50% من التوطين بعد أربعة أعوام، ثم تصل إلى 75% خلال 6 سنوات، كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف تقدمها هيونداي روتيم إلى نيريك.

 

 

 

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