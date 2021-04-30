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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز تصريحات نيللي كريم مع شيخ الحارة: تزوجت عرفيا ومحمد رمضان لا يزن تصرفاته

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم عن العديد من الأسرار حول حياتها الخاص ومشوارها الفني، أثناء استضافتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة القاهرة والناس. 

 

تحدثت نيللي كريم لأول مرة عن زواجها عرفيا وهي في عمر الـ 16 عاما، وأسباب طلاقها وعدم قدرتها على تقديم أدوار جريئة، ووجهت رسالة للفنان محمد رمضان بعد الجدل الدائر حوله على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية. 

تصريحات نيللي كريم مع شيخ الحارة

أكدت نيللي كريم، أنها لم تتعرض للعنف الزوجي خلال تجربة زواجها التي استمرت لـ11 عاما، مشيرة إلى أن فترة زوجها شهدت سوء تفاهم فقط، قائلة: "أنا نكدي أجنبي وأوحش وبيقلب بسكوت وبأخذ القرار فجأة".

 

وأضافت نيللى كريم،أنها قررت الطلاق وهي من طلبت الانفصال عن زوجها، متابعة: "معنديش عقدة من الزواج وممكن أتزوج تاني بس خائفة من الارتباط".

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ونفت نيللي كريم، شائعات زواجها من رجل عربي، متابعة: "لم يحدث أن أراد رجل عربي الزواج مني، ومواصفات شريك عمري غير موجودة، والرجولة مواقف ووعود وتصرفات.. وفي كلام رجالة وفي رجالة أي كلام".

 

وكشفت نيللي كريم، أنها تزوجت فى سن صغيرة وكان بدون علم أهلها، قائلة: “زواجي الأول كان بدون علم أهلي في سن صغير وكان عندي 16 عاما، وبنتي لو عملت كده هقتلها، وأهلي رفضوا عشان كنت صغيرة”، مشيرة إلى أنها غير ندمانة على هذا الزواج، لأنها كانت تحب زوجها وأنجبت منه ولدين.

 

وأضافت نيللي كريم، أن زواجها بدون علم أهلها ولكن كانوا على معرفة بزوجها بشكل كبير، إلا أن أخيها عرف الزواج منها، معقبة: "أخويا قالي هقتله.. وعملنا حادثة بسبب الزواج".

 

قالت نيللي كريم، إنه لم يعرض عليها سيناريوهات أفلام أو مسلسلات بها قبلات، وسخرت قائلة: "محدش عرض عليا بوسة.. والاسكربت مبقاش مكتوب فيه بوسة، أجيب أنا البوسة من عندى .. لسه متعرضش عليا بوس فى الأفلام، وأنا مع الدراما الحقيقية والمشاهد التي تخدم العمل".

 

أكدت نيللي كريم، أن محمد رمضان نجم كبير وناجح في عمله، إلا أن له بعض العيوب، مشيرة إلى أنها باركت له بفيلم ناجح له في بداية عمله، متابعة: "محمد كان خجول ومكسوف ولما ابتدا ينجح فرح وجاب بعد تعب".

 

وأشارت، إلى أنها رفضت التعقيب على تصرفاته بعد النجاح الكبير له، مؤكدة أنه مسئول عنها وهو شخص لا يزن تصرفاته ويجب مراجعة نفسه، متابعة: "نفسي أقوله بلاش ومتعملش كده.. مش محتاج يلفت الأنظار وتصرفاته عشان السوشيال ميديا".

 

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