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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين في انهيار جسر بشمالي إسرائيل إلى 103 بينهم 38 في حالة حرجة

حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حادث انهيار منشأة وجسر أثناء  مهرجان يهودي شمال إسرائيل، أسفر عن إصابة 103 ومقتل 44 شخصًا حتى الآن.

ومساء أمس، أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالي إسرائيل.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة 30 شخصًا على الأقل، مشيرًا إلى أنه نجم عن انهيار منشأة خلال مهرجان ديني يهودي في إسرائيل.

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ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الحادث بأنه مأساة وكارثة.

كما أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية،  الدفع بـ 6 مروحيات عسكرية للمساعدة في إجلاء جرحى حادث انهيار جسر شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

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