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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضيرات العيد .. طريقة عمل الفايش الصعيدي

صدى البلد

تستعد كل ربة منزل الي تحضيرات العيد وقد يعد الفايش هو اول تحضيرات كحك العيد و نقدم لكي طريقة عمل الفايش الصعيدي .


المقادير:

 خميرة الحليب 1 كوب حليب طازج 2 معلقة كبيرة سمسم
مقادير العجينة الاولى: 1 كوب دقيق 2 معلقة كبيرة سكر


مقادير العجينة الأساسية:

 1 کیلو دقيق 1 كوب سمن 1/4 كوب سكر 1/2 لتر حليب 1/4 معلقة صغيرة ملح 1 معلقة صغيرة محلب محمص ومطحون 2 معلقة كبيرة سمسم 1/2 معلقة كبيرة كركم.


خطوات التحضير : 

خميرة الحليب نجهز برطمان زجاجي معقم وجاف يغلي الحليب ونطفي النار ونضع في البرطمان السمسم وعليه الحليب المغلي ونغلق فورا ويغطى بفوطة ويوضع في دافئ لمدة 24 ساعه في فصل الصيف أما فصل الشتاء تزيد المده للضعف لمعرفة والتأكد من تفاعل الخميرة سينفصل اللبن الحليب لجزئين صلب شكل الزبادي فوق وسائل شبه شفاف ورائحة نفاذة مميزة.

 


العمل العجينة الأولى : 

تصفى الخميرة من الحبوب لو سمسم نتركه عادي وتعجن مع كوب دقيق و 2 ملعقة كبيرة سكر وتخلط وتكون عجينة تشبه قوام عجينة الزلابية وتترك تتخمر لمدة ساعتين أو أكتر .


العمل العجينة الاساسية:  يضاف اللبن الحليب الدافئ والسمن المذابويذوب معهم السكر جيدا وتعجن كل المكونات معا حتى تتكون عجينة ملساء لينة قليلا ( مفتوحة ) تترك لتتخمر حتى تتضاعف حجمها وتشكل أقراص الخبز وترص بالصواني وتترك لتتخمر وتتضاعف بالحجم لمدة ساعه وتدخل فرن ساخن على 180 ثم يهدئ الحرارة حتى تستوى جيدا تترك تبرد قليلا ونحتفظ ببعض القرص كما ، وتكون طرية والباقي يقطع بسكين منشاري مخصص للخبز شرائح متساوية وترص ثانية بالصواني وتدخل فرن على حرارة حتى تتحمص وتأخذ اللون الذهبي المميز ويقدم وصحتين وعافية.

العيد الفايش الفايش الصعيدي العجينة الحليب

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