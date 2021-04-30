عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 71 منذ بداية الجائحة والخامس بكورونا خلال أسبوع

الطبيب الشهيد الدكتور
الطبيب الشهيد الدكتور مصطفى السعيد

نعت نقابة أطباء الدقهلية فى بيان لها مساء امس  خامس شهدائها بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع فقط وهو الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود مدير مركز طب أسرة ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين بعد إصابته بالفيروس ليكون هو الشهيد رقم 71 بين أطباء الدقهلية ضمن وفيات كورونا.


فيما جاء الإعلان عن وفاة الدكتور مصطفى السعيد بعد يومين فقط من وفاة الدكتور محمد الجنيدي أخصائي أمراض الباطنة والقلب بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة والذي توفي معه في نفس اليوم الدكتور أحمد المهدي استشاري الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى دكرنس الأسبق بعزل جامعة المنصورة.


كما سبق أن فقدت نقابة أطباء الدقهلية خلال الاسبوع الحالى ايضا زوجين من الأطباء خلال 3 ساعات وهما الدكتور محمد العاصي، استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفي المطرية بالدقهلية وزوجته الدكتورة عفاف عبد العاطي استشاري الجلدية بمستشفى المطرية سابقا ليرتفع عدد الوفيات خلال أسبوع واحد إلى 5 شهداء.


كما نشرت نقابة أطباء الدقهلية نعيا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: نتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود، مدير مركز طب أسرة ، ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون.


ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أن الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود هو الشهيد رقم 71 بين أعضاء نقابة الدقهلية فقط منذ ظهور جائحة كورونا في مصر عام 2020 والذي توفي بمستشفى بعزل مستشفي السنبلاوين العام  بعد 3 أيام من دخوله للمستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة إلى أن تم إعلان وفاته اليوم متأثرا بإصابته.


وأضاف نقيب الأطباء أنه جرى ضم الدكتور مصطفى السعيد عبدالحميد داوود إلي قائمة الشرف لأطباء الواجب والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا وجمع فيها جميع الأطباء الذين ثبتت وفاتهم بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وتم وضع صورهم في مدخل النقابة بمدينة طلخا تكريما وتخليدا لهم.


يذكر  أن نقابة أطباء الدقهلية قامت برصد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مصر عام 2020 وسجلت إلى الآن 71 شهيدًا منهم 51 طبيبًا خلال عام 2020 و20 طبيبًا خلال 2021.

نقابة أطباء الدقهلية كورونا الدقهلية السنبلاوين

موضوعات متعلقة

يحدث في الدقهلية.. تصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول بهندسة المنصورة

ترشيحاتنا

حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية.. فيديو

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث بايدن لليمن.. فيديو

أحمد مجاهد يكشف سر إصرار اتحاد الكرة على إنهاء الدوري المصري 30 سبتمبر

رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وسر آخر 10 آيات منها

بعد وفاته.. قصة تحول ممثل إسباني إلى أشهر ميم على السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

ذروة الموجة الثالثة .. هانى الناظر يفجر مفاجأة جديدة عن كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ