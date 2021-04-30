أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 71 منذ بداية الجائحة والخامس بكورونا خلال أسبوع

نعت نقابة أطباء الدقهلية فى بيان لها مساء امس خامس شهدائها بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع فقط وهو الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود مدير مركز طب أسرة ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين بعد إصابته بالفيروس ليكون هو الشهيد رقم 71 بين أطباء الدقهلية ضمن وفيات كورونا.



فيما جاء الإعلان عن وفاة الدكتور مصطفى السعيد بعد يومين فقط من وفاة الدكتور محمد الجنيدي أخصائي أمراض الباطنة والقلب بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة والذي توفي معه في نفس اليوم الدكتور أحمد المهدي استشاري الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى دكرنس الأسبق بعزل جامعة المنصورة.



كما سبق أن فقدت نقابة أطباء الدقهلية خلال الاسبوع الحالى ايضا زوجين من الأطباء خلال 3 ساعات وهما الدكتور محمد العاصي، استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفي المطرية بالدقهلية وزوجته الدكتورة عفاف عبد العاطي استشاري الجلدية بمستشفى المطرية سابقا ليرتفع عدد الوفيات خلال أسبوع واحد إلى 5 شهداء.



كما نشرت نقابة أطباء الدقهلية نعيا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: نتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود، مدير مركز طب أسرة ، ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون.



ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أن الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود هو الشهيد رقم 71 بين أعضاء نقابة الدقهلية فقط منذ ظهور جائحة كورونا في مصر عام 2020 والذي توفي بمستشفى بعزل مستشفي السنبلاوين العام بعد 3 أيام من دخوله للمستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة إلى أن تم إعلان وفاته اليوم متأثرا بإصابته.



وأضاف نقيب الأطباء أنه جرى ضم الدكتور مصطفى السعيد عبدالحميد داوود إلي قائمة الشرف لأطباء الواجب والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا وجمع فيها جميع الأطباء الذين ثبتت وفاتهم بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وتم وضع صورهم في مدخل النقابة بمدينة طلخا تكريما وتخليدا لهم.



يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية قامت برصد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مصر عام 2020 وسجلت إلى الآن 71 شهيدًا منهم 51 طبيبًا خلال عام 2020 و20 طبيبًا خلال 2021.