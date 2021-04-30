الكهرباء : الرئيس أكد أن مشروعات الطاقة أمن قومي.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر ممر مهم بين أفريقيا وأوروبا، كما أن أوروبا تهتم بشكل كبير بالحصول على الطاقة من المصادر المتجددة.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم أن مصر أصبحت مركزا للمستثمرين والاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن هناك تدعيم كبير لشبكات الكهرباء في سيناء وبورسعيد مما تعمل على جذب للاستثمارات والتنمية.

وأشار حمزة إلى أنه في شمال سيناء تصل الاستثمارات لتدعيم الشبكة والمشروعات القومية إلى مليار جنيه وأيضا جنوب سيناء تصل إلى 700 مليون جنيه مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن الطاقة بمثابة أمن قومي.