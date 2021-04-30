عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليلى وأختها.. أكبر توأمتين تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102 رغم كورونا

احتفال الشقيقتان
احتفال الشقيقتان التوأم بعيد ميلادهما الـ 102

احتفلت أقدم شقيقتين توأم في أستراليا بعيد ميلادهما الـ 102، حيث عاشتا معا طوال هذه السنوات وعاصرا الكثير من التحديات والأوبئة والحروب خلال العقود العشرة.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بلغت الأختان "كونسي مارشال" و"ليلى موج" 102 عاما هذا الأسبوع، واحتفلتا في تجمع عائلي صغير في دار رعاية المسنين في "بيري" على الساحل الجنوب لـ "نيو ساوث ويلز".

 

وارتدت الأختان المعمرتان قميصان ونظارات متطابقة، واحتفلتا بوجود كعكة كبيرة الحجم باللون الوردي، وأكواب شاي متطابقة أيضا، وتواجد المقيمين في الدار وغنوا لهم، وقدم المسئول بالدار لهما باقة ورود.


منعت جائحة كورونا الاختين، من الاحتفال العام الماضي بسبب فالخوف من الإصابة بالعدوى، وكانا قد ولدا في عام 1919، ويقولا أن سر طول عمرهما هو شرب الماء وعدم شرب النبيذ الأبيض أو الويسكي.


وخلال الاحتفال مزحوا وتظاهروا بأنهم لا يعرفون كم يبلغون من العمر، وقالوا ومازحين إنهما إما 82 أو 84 عاما، ولكن يُعتقد ان عمر التوأم أكبر من 102، وأنهما عاشا 104 عاما حتى الآن، والرائع في علاقتهما أنهما لم يعيشوا أبدا على بعد أكثر من بضع الأمتار طوال حياتهم.

 

وتصدر احتفالهما بعيد ميلادهما مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الأغصرار على الاحتفال رغم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيره على كبار السن من الزحام أو الإصابة بالعدوى، خاصة السلالة الجديدة، التي فتكت ببلاد حول العالم مثل الهند والبرازيل.

أقدم توأم في أستراليا (1)
أقدم توأم في أستراليا (1)
أقدم توأم في أستراليا (3)
أقدم توأم في أستراليا (3)
أقدم توأم في أستراليا (2)
أقدم توأم في أستراليا (2)
البرازيل الهند فيروس كورونا المستجد أكبر توأم شقيقتان عيد ميلاد 102

ترشيحاتنا

للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري

أفضل دعاء يوم الجمعة.. واظب عليه حتى غروب الشمس

ليلى وأختها.. أكبر توأمتين تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102 رغم كورونا

ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا

عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة

مسلح يفتح النار في أحد شوارع الرياض.. وتدخل عاجل من سلطات السعودية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

اتقوا الله..نجله يكشف حقيقة وفاة حسن شحاته عقب معاناته مع المرض

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ