ليلى وأختها.. أكبر توأمتين تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102 رغم كورونا

احتفلت أقدم شقيقتين توأم في أستراليا بعيد ميلادهما الـ 102، حيث عاشتا معا طوال هذه السنوات وعاصرا الكثير من التحديات والأوبئة والحروب خلال العقود العشرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بلغت الأختان "كونسي مارشال" و"ليلى موج" 102 عاما هذا الأسبوع، واحتفلتا في تجمع عائلي صغير في دار رعاية المسنين في "بيري" على الساحل الجنوب لـ "نيو ساوث ويلز".

وارتدت الأختان المعمرتان قميصان ونظارات متطابقة، واحتفلتا بوجود كعكة كبيرة الحجم باللون الوردي، وأكواب شاي متطابقة أيضا، وتواجد المقيمين في الدار وغنوا لهم، وقدم المسئول بالدار لهما باقة ورود.



منعت جائحة كورونا الاختين، من الاحتفال العام الماضي بسبب فالخوف من الإصابة بالعدوى، وكانا قد ولدا في عام 1919، ويقولا أن سر طول عمرهما هو شرب الماء وعدم شرب النبيذ الأبيض أو الويسكي.



وخلال الاحتفال مزحوا وتظاهروا بأنهم لا يعرفون كم يبلغون من العمر، وقالوا ومازحين إنهما إما 82 أو 84 عاما، ولكن يُعتقد ان عمر التوأم أكبر من 102، وأنهما عاشا 104 عاما حتى الآن، والرائع في علاقتهما أنهما لم يعيشوا أبدا على بعد أكثر من بضع الأمتار طوال حياتهم.

وتصدر احتفالهما بعيد ميلادهما مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الأغصرار على الاحتفال رغم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيره على كبار السن من الزحام أو الإصابة بالعدوى، خاصة السلالة الجديدة، التي فتكت ببلاد حول العالم مثل الهند والبرازيل.

أقدم توأم في أستراليا (1)

أقدم توأم في أستراليا (3)