التعليم العالي تكشف مفاجأه للطلاب عن الجامعات التكنولوجية.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إن الجامعات التكنولوجيا هي واحدة من المسارات الهامة للتعليم العالي في مصر مؤكدا أنه ظهر ذلك في محاور متعددة .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم أن المرحلة الولى انتهت بوجود 3 جامعات تكنولوجية تم الدراسة بها في القاهرة الجديدة وجامعة الدلتا في المنوفية والجامعة الثالثة في بني سويف.

وتابع المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي أننا الآن في المرحلة الثانية وسيكون هناك 6 جامعات جديدة في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بمنطقة برج العرب وسمنود وشرق بورسعيد والسادس من أكتوبر.

وأشار عب الغفار إلى أن الجامعات تستهدف التعليم الفني للصناعات الهندسية والالكترونية بخلاف ما يحتاجه سوق العمل.

وقال المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي إنه يتم التدريب للطلاب تعليم عملي جيد إضافة إلى وجود الجامعات بمناطق صناعية.