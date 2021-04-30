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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو

رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو

صدى البلد

قال البيت الأبيض إن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن سيزور واشنطن في 21 مايو لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتأكيد "التحالف الصارم" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

 

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الرئيس مون لزيادة تعزيز تحالفنا وتوسيع تعاوننا الوثيق".

 

وأجرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مطلع أبريل الجاري مباحثات على مستوى مستشاري الأمن القومي.

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وأعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مؤكدة تمسكها بالنهج الرامي إلى نزع السلاح النووي.

 

البيت الأبيض كوريا الجنوبية واشنطن بايدن الولايات المتحدة

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