رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو

قال البيت الأبيض إن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن سيزور واشنطن في 21 مايو لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتأكيد "التحالف الصارم" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الرئيس مون لزيادة تعزيز تحالفنا وتوسيع تعاوننا الوثيق".

وأجرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مطلع أبريل الجاري مباحثات على مستوى مستشاري الأمن القومي.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مؤكدة تمسكها بالنهج الرامي إلى نزع السلاح النووي.