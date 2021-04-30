أسما شريف منير لـ جمهورها : الخسسان ده شيء عظيم .. الحقوا آخر ١٣ يوم في رمضان

وجهت الفنانة أسما شريف منير رسالة لـ متابعيها ونشرت عدة صور لها من من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت اسما قائلة “ الخسسان ده شيء عظيم يا جماعة او انك تحس انك مرتاح جواه جسمك بمعني ادق، الاكل النظيف (اللي هو مش يتخن يعني) بيغير الحياة بجد عن تجربه، الحقوا اخر ١٣ يوم في رمضان و اظبطه اكلكم، هتفرق في نفسيتكم و شكلكم ”.



وأعلنت أسما شريف منير ، بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

يذكر ان الثنائى احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".