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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد يكشف سر إصرار اتحاد الكرة على إنهاء الدوري المصري 30 سبتمبر

صدى البلد

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة عن سر إصرار اللجنة على إنهاء الموسم الحالي للدوري المصري يوم 30 سبتمبر المقبل. 

 

وأكد مجاهد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن المنتخب لديه العديد من المباريات الدولية ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم، بالإضافة لبطولة كأس الامم الأفريقية.

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وأضاف أن المنتخب سيخوض آخر مباراتين في النصفيات المؤهلة لكأس العالم في شهر أكتوبر  ثم في نوفمبر مباراة فاصلة لكأس العالم في حال تصدر المجموعة وعقب ذلك تخوض الأندية الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية.

وأكمل أن المنتخب سيخوض في ديسمبر بطولة كاس العرب وفي شهر يناير 2022 يخوض الفراعنة بطولة كأس الامم الأفريقية. 

وأضاف أن الجميع كان يدري صعوبة الموسم الحالي خاصة عقب استكمال الموسم الماضي بعد توقف دام لـ 4 اشهر مشددا أن الموسم المقبل ايضا سيواجه ازمة في ظل التوقف الدولي للمنتخب لخوض بطولة كاس الامم الافريقية والتي ستنتهي شهر فبراير 

 

وأكمل أن بعض الاندية تهاجم الاتحاد بشان سر ضرورة انهاء الدوري 30 سبتمبر قائلة “ الدوري مش لازم يخلص في ميعاده ” ولكن المنتخب لديه ارتبطات عديدة تم تاجيلها بسبب ظروف فيروس كورونا مشددا ان العام الحالي لم يشهد سوى التوقفات الرسمية حيث لم يخوض اي مباراة وديه 

 

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