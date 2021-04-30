بعد نفى شائعة وفاته ... حسن شحاتة يتصدر ترند تويتر .. شاهد
تصدر الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، ترند تويتر بعد ، نفى ابنه الاعلامى كريم حسن شحاتة إشاعة وفاته .
ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج " حسن شحاتة وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :
و كشف الإعلامي كريم حسن شحاته حقيقة ما يتم تداوله بشأن وفاة حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.
وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء تفيد أن نجم نادي الزمالك، حسن شحاته توفي عق معاناة طويلة مع المرض.
وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المدير الفني السابق للمنتخب في صحه جيدة ولا صحة لما يتم تداوله .
وتابع كريم حسن شحاته: "يا ريت المرضي صحاب لايك وشير يتقوا ربنا ده إحنا في رمضان وقرب العشر الأواخر من رمضان وراعوا ربنا ومشاعر الناس والأذية اللي بتحصل ليهم من الشائعات المرضية دي".