بعد نفى شائعة وفاته ... حسن شحاتة يتصدر ترند تويتر .. شاهد

تصدر الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، ترند تويتر بعد ، نفى ابنه الاعلامى كريم حسن شحاتة إشاعة وفاته .

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج " حسن شحاتة وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :

الكابتن حسن شحاته بخير وبصحه جيده ربنا يديم عليك الصحه والعافيه وطول العمر — Mamdouh Abd elsttar (@ElsttarMamdouh) April 30, 2021

الكابتن المحترم حسن شحاتة بخير لا صحة لإشاعة وفاته — Ahmed Said (@AhmedSa83758163) April 30, 2021

حسن شحاته رمز للادب والاخلاق والاحترام ربنا يديله الصحه ويحفظه — Mő Ǯtiâ (@Mo_3tia) April 30, 2021

الكابتن حسن شحاته بالف خير الحمد لله

ربنا يبارك في عمره ويديله الصحه ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ — Mő Ǯtiâ (@Mo_3tia) April 30, 2021

و كشف الإعلامي كريم حسن شحاته حقيقة ما يتم تداوله بشأن وفاة حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء تفيد أن نجم نادي الزمالك، حسن شحاته توفي عق معاناة طويلة مع المرض.

وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المدير الفني السابق للمنتخب في صحه جيدة ولا صحة لما يتم تداوله .

وتابع كريم حسن شحاته: "يا ريت المرضي صحاب لايك وشير يتقوا ربنا ده إحنا في رمضان وقرب العشر الأواخر من رمضان وراعوا ربنا ومشاعر الناس والأذية اللي بتحصل ليهم من الشائعات المرضية دي".