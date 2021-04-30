بعد ظهوره في الاختيار2 .. معلومات عن نور خالد النبوي

تردد اسم الممثل الصاعد نور خالد النبوي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في الحلقة رقم 17 من مسلسل الاختيار2 الذي يقدم فيه دور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة.

معلومات عن نور خالد النبوي

يقدم نور خالد النبوي في الاختيار2 شخصية الشهيد ملازم أول أحمد شوشة، بطل حادث الواحات الذي استشهد عام 2017 بعد حوالي عام من تخرجه ليصبح أصغر شهد في الشرطة.

ظهر نور خالد النبوي في الحلقة 17 من الاختيار2 مع ضيف شرف المسلسل الفنان بيومي فؤاد وعدد من الوجوه الصاعدة الذين يقدمون أدوار ضباط زملائه من خريجي كلية الشرطة.

نور النبوي هو ممثل شاب ابن الفنان الكبير خالد النبوي، درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة، ويعد الاختيار2 انطلاقته الرسمية في عالم التمثيل.

نور هو ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، وله شقيق توأم اسمه كريم، وقدم مسرحيتين في عامه الدراسي الأول بالجامعة.