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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث بايدن لليمن.. فيديو

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث بايدن لليمن.. فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لليمن،  تيم ليندركينج.

 

 

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنقال في حوار أجرته مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن  الولايات المتحدة تعمل مع السعودية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

وكان ولي العهد السعودي ، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن سياسة بلاده الخارجية قائمة على مصالح المملكة ، مشيرا إلى أن هناك توافقا سعوديا مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 90%.

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وأكد أن "السعودية تعمل مع كل دول العالم"، مضيفا: "نعمل على الحفاظ علىشراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة وتعزيز تحالفاتنا مع الدول الأخرى وصنع شركات جديدة".

 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان السعودية اليمن بايدن

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