حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية.. فيديو

حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية، أسفر عن وقوع انفجارات.

وأشارت قناة "فوكس" الثانية إلى أن الحريق نشب في مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون في مقاطعة سانت لويس يوم الخميس.

وأكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذي أسفر عن اصابة أحد رجال الإطفاء بجروح، وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون في محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

وشهد السكان عن بعد أميال من مكان الحادث أعمدة من الدخان فوق مبنى المصنع، وسمعوا دوي انفجارات.