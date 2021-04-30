عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية

حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية.. فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية، أسفر عن وقوع انفجارات.

وأشارت قناة "فوكس" الثانية إلى أن الحريق نشب في مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون في مقاطعة سانت لويس يوم الخميس.

وأكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذي أسفر عن اصابة أحد رجال الإطفاء بجروح، وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون في محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

وشهد السكان عن بعد أميال من مكان الحادث أعمدة من الدخان فوق مبنى المصنع، وسمعوا دوي انفجارات.

حريق هائل يشرد العشرات بثاني أكبر ولاية أمريكية ..فيديو

اندلاع حريق ضخم في مصنع تاريخي بروسيا

 

ولاية ميزوري الولايات المتحدة حريق مصنع للكيماويات انفجارات

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق ضخم في مصنع تاريخي بروسيا

حريق هائل يشرد العشرات بثاني أكبر ولاية أمريكية ..فيديو

ترشيحاتنا

للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري

أفضل دعاء يوم الجمعة.. واظب عليه حتى غروب الشمس

ليلى وأختها.. أكبر توأمتين تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102 رغم كورونا

ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا

عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة

مسلح يفتح النار في أحد شوارع الرياض.. وتدخل عاجل من سلطات السعودية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

اتقوا الله..نجله يكشف حقيقة وفاة حسن شحاته عقب معاناته مع المرض

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ