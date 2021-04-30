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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمجابهة كورونا .. محافظ أسوان يشدد لمنع مظاهر الاحتفالات خلال فترة الأعياد المتتالية

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمنع أي مظاهر للإحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية وهى عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا .

ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات الإستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

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وأكد اللواء أشرف عطية على غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن ، وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان ، وكورنيش كوم أمبو ، وحديقة الأندلس بإدفو ، بالإضافة إلى الجزر النيلية ، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر ،  فضلاً عن المناطق التى تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم ، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب .

وشدد أشرف عطية على ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من إنتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بضرورة و أهمية الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعى من خلال تجنب الإختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها من أجل الحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا ، وخور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى بأعتبارها من القرى الأكثر إحتياجاً .

وقد أعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي وإجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة" .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية جائحة كورونا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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