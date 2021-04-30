عام على رحيل النجم الهندي ريشي كابور

يمر اليوم عام على رحيل الممثل الهندي ريشي كابور، الذي توفي إثر إصابته بمرض السرطان عن عمر 67 عاما، وهو والد النجم الهندي الشهير رانبير كابور، وتشتهر عائلتها بتاريخهم الطويل وإسهاماتهم في تطوير أفلام بوليوود.

تاريخ ريشي كابور

عرف عن ريشي كابور مشاركته في العديد من الأفلام الرومانسية التي مازال محبي السينما الهندية يتذكرونها منذ صعوده في بداية السبعينات، وتحديدا عام 1973 بفيلمه Bobby، وظل حتى بداية الألفينات بطلا للعشرات من الأفلام.

بعد انتقاله لمجال الإنتاج والإخراج أصبح ريشي كابور يميل لتقديم الأدوار المساعدة، وشارك في بزوغ نجم العديد من الأبطال الشباب الذي أصبحوا من أشهرنجوم بوليوود من بينهم شاروخان وسيف علي خان، وكان صديقا مقربا للفنان الكبير أميتاب بتشان.

وشخصت إصابة ريشي كابور بسرطان الدم في عام 2018، وعاد إلى الهند قبل وفاته بعدة أشهر، بعد سنة كاملة قضاها في الولايات المتحدة للعلاج بحسب موقع بي بي سي.