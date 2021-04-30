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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فن صناعة الأورمة الخشبية من جذوع الشجر .. فيديو

صدى البلد

 

تعد مصر من  أولى الدول التي تهتم بالصناعات الخشبية، وذلك بتنويع أشكالها المتعددة، بالإضافة إلى أنها أولى الدول المصدرة للتحف الفنية الخشبية إلى الدول الخارجية ، وذلك باستخدام الأنواع المختلفة من الأخشاب المشهورة بها مصر والتي يتم استخراجها من الغابات والنباتات.


ومن هنا رصدت عدسة موقع "صدى البلد " أقدم محلات الأخشاب من داخل حي الغورية بالحسين في شوارع القاهرة لمعرفة آخر تطورات الصناعات الخشبية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد..

 

حيث قال" محمد يونس "صاحب ورشة الاخشاب البالغ من العمر 60 عاماً، أنه قد ورث تلك المهنة عن أجداده ،حيث منذ عدة أعوام كان تقطيع الأخشاب وتشكيلها يدوياً دون استخدام ماكينات الخراطة المعروفة التي ظهرت مع الجيل الجديد من أجل التطوير ومواكبة العصور الحضارية والتسهيل على العمال .

 

كما لفت أنه يصنع الأطباق الخشبيه والأورام والأجران وعدسات الشمسيات وكافة المقتنيات الخشبية التي يمكن تشكيلها ،بالإضافة إلى الأيقونات الخشبيه التي توضع في المساجد والكنائس والمتاحف المصرية ، فقد يعتبر فن الصناعة الخشبيه متنوع الأشكال والأنواع وليست مهنة فقط.

 

ونوه عن أنه قد طور في تلك المهنة  بعد أجداده لمواكبة العصر بابتكار العديد من المصوغات والمصنوعات، فقد أضاف صنع السلاطين وغيرها،لافتاً الي أن مهنه الأخشاب تعتبر ترس في كافة المهن يصعب العمل بدونه. 


وأكمل بأنه يحصل على الأخشاب من دمياط ودمنهور ،كما أنه هناك العديد من أنواع الأخشاب السنط وسرسور،لافتاً إلى أن هناك مشترين يحصلون على الأخشاب فقط دون تشكيلها كطلاب الفنون التطبيقي.


واختتم بأن الأسعار مواكبة لسعر السوق حسب سعر الخشب والذي يختلف يوما عن الآخر .

 

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