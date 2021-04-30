يستحق لقب ابن الزعيم .. محمد إمام يشعل تويتر بعد عرض الحلقة الجديدة من " النمر "

تصدر الفنان محمد امام ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد عرض الحلقة الـ 17 من مسلسل " النمر .

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواص الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ النمر ” وجاءت التغريدات كالآتى :

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود ومؤمن نور.