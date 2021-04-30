عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة

"المعلم" اللقب الأشهر لـ حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الأول والذي حقق إنجازات لا تعد ولا تحصى حيث أثار قلق وخوف جماهير الكرة المصرية عقب تداول أنباء بشأن وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم

وأكد الإعلامي كريم شحاتة أن والده في صحة جيده ومايتم تداوله مجرد “شائعة سخيفة ” مطالبا الجميع بضرورة توخي الحذر بشأن نشر تلك الأخبار.

ومثل الخبر صدمة كبرى لـ جماهير وعشاق المعلم حسن شحاته حيث أنها المرة الأولى التي تنتشر شائعة لوفاته.

وتعرض حسن شحاتة لـ العديد من الوعكات الصحية عبر تاريخه والتي كان أبرزها اصابته بحصوة في الكلي اثناء قيادته لـ بتروجيت موسم 2015 حيث عاني وقتها من آلام شديدة ألزمته الفراش لفترة.

وتوج حسن شحاته بالعديد من البطولات مع المنتخب الأول وهي كأس الأمم الأفريقية مواسم 2006، 2008، 2010 و دورة الألعاب العربية موسم 2007.

وتوج بلقب أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2008 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ الكاف ”.