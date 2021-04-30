مسلح يفتح النار في أحد شوارع الرياض.. وتدخل عاجل من سلطات السعودية.. فيديو

مسلح يفتح النار في السعودية.. والنيابة تتدخل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، لقطات مصورة لشخص يطلق النار في أحد شوارع حي عرقة بالعاصمة السعودية الرياض.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض.

وذكر مغردون أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية أنه "بناء على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه".

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة "تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته"، كما شدد المصدر على أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.