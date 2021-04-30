المصري يكشف موعد عودة الفريق لـ استاد بورسعيد

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري أن فريقه قدم أداء رائعا أمام الأهلي خلال المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن فريق لا يدعي “ المظلومية ” على الاطلاق ولكنه يتحفظ على هدفي الأهلي كون الاول كان لمسة يد والآخر تسلل.

وتابع ان النادي مون حقه أن يتحفظ على الهدفين ويحاول الحفاظ على حقوق فريقه .

وأكمل أن الفريق سيعود قريبا لخوض مبارياته على استاد بورسعيد ولكن عقب الإصلاحات التي تجري له.