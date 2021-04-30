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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 17.. أحمد عز ينجح في مهمته الجديدة مع المخابرات

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة السابعة عشر لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 16.. احمد عز في مهمة جديدة بلمخابرات المصرية

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 15.. أحمد عز يبدأ تدريباً جديداً مع المخابرات المصرية

ملخص أحداث الحلقة السابعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة السابعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بسفر سيف العربي (احمد عز) إلى دولة اوروبية لاتمام عملية المخابرات العامة المصرية، ويتفاجئ بأن شخص ما يتبع تحركاته في الشارع وبعدما يستوقفه، يجده تابع لمصر ويحمل له رسالة بضرورة اتخاذ خط السير الاحتياطي. 


يصر سيف العربي على اخذ خط السير الاساسي، وتجاهل التحذير الامني، رغبة منه في ضرورة الوصول على الحدود في الموعد المحدد حتى لا تلغى المقابلة، وبالفعل ينجح في عبور الحدود والهروب من منطقة الخطر. 
تقوم دينا ابو زيد (هند صبري) بالتخفي ودخول الفندق المقام فيه ندوة الدكتور سعيد خليل (احمد حلاوة) وتنجح في التسلل لاحدى الغرف التابعة لمنظمي هذه الندوة، وتاخذ من خزينته سيديهات وملفات خاصة بما يتم التخطيط له، وتنجح في مهمتها المكلفة بها من قبل المخابرات المصرية. 


يقابل سيف العربي، عمار المقدسي (احمد صلاح حسني) ويعطيه الأخير رسالة مهمة إلى المخابرات المصرية، ولكن يخبره انه في خطر وإنه يخشى على زوجته، فيقرر الضابط رفعت (هشام سليم) تأمين زوجة عمار ويكلف سيف بإحضارها إلى مصر.


وتذهب دينا ابو زيد، إلى جهاز المخابرات وتعطي ما اخذته من الخزينة إلى اللواء فاروق السوهاجي، والضابط رفعت، ولكن الأول يخبرها انها اخذت وقتا في فتح الخزينة، ويكلفها الضابط رفعت بإحضار شئ من خزينة نظلي. 
وتختتم أحداث الحلقة السابعة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب سيف العربي إلى منزل زوجة عمار المقدسي، لتهريبها إلى مصر، في الوقت الذي تذهب فيه مخابرات دولة معادية إلى منزل زوجة عمار لخطفها.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

 

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

 

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

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