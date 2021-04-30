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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباكات مع طاجيكستان

ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا

صدى البلد

أعلنت قرغيزستان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحاياها في الاشتباك الحدودي مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا.

 

واندلعت أمس اشتباكات بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

 

وأعلنت قرغيزستان أنها سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت خلال الساعات الماضية.

 

وقال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان إن قواته الخاصة سيطرت على هذا الموقع "ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان".

 

وكانت الاشتباكات اندلعت أول أمس الأربعاء على الحدود بين إقليم سوغد في شمال طاجيكستان وإقليم باتكين جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه ومحطة ضخ يدعي الطرفان الحق فيهما على نهر إسفارا.

 

ولا يزال جزء كبير من الحدود الطاجيكية - القيرغيزية بدون ترسيم، مما أدى إلى اندلاع نزاعات شرسة حول المياه والأراضي والمراعي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بشكل متقطع.

 

وطالب الجاران بالمنطقة المحيطة بخزان المياه، وهو نزاع يعود إلى عقود عندما كانا جزءا من الاتحاد السوفيتي.
 

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