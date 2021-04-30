22 لاعبا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الجمعة علي ستاد بتروسبورت.



وضمت القائمة

أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى.

عاصم صلاح ومحمد كوفي ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم واحمد ياسين ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد المثناني ومعروف يوسف .



وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمود قاعود وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة.