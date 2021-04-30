بتشائم ... منى زكى ترد على معجبة وصفتها بنمبر وان .. شاهد

نشرت إحدى صفحات الموضة والأزياء صورة للفنانة منى زكى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت الصفحة على الصورة " النجمة منى زكي في قلادة ماسية تم تصميمها خصيصا، نحبك كثيرا يا منُمن، لعبة نيوتن نمبر 1 وانتي نمبر 1".

وردت الفنانة منى زكى قائلة “ بلاش نمبر 1 دي يا حبيبتي بتشاءم ..بحبك حب كبير ”.

وتشارك الفنانة منى زكى في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، بطولة كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.



