موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام الجونة في إطار الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري على ملعب “ الأهلي وي”.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.