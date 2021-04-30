مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 4 - 2021 و القنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، 30-4-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الألماني



ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، في التقرير التالي:

مواعيد مباريات كأس ألمانيا



فيردر بريمن X لايبزيج - 8:30 مساء - beIN Sports 2 HD

مواعيد الدوري الإنجليزي



ساوثهامتون X ليستر سيتي - 9:00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



سيلتا فيجو X ليفانتي- 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



مارسيليا X ستراسبورج - 9:00 مساء - beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري



الأهلي X الجونة - 9:30 مساء - on time sport

البنك الأهلي X سيراميكا- 9:30 مساء - on time sport 2





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

استقلال طهران X الشرطة - 7:45 مساءا

الهلال X شباب الأهلي دبي- 9:00 مساء

استقلال دوشنبه X اجمك -9:00 مساء

الدحيل X الأهلي- 10:15 مساء