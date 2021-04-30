مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 4 - 2021 و القنوات الناقلة
تقام اليوم، الجمعة، 30-4-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الألماني
ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، في التقرير التالي:
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
فيردر بريمن X لايبزيج - 8:30 مساء - beIN Sports 2 HD
مواعيد الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون X ليستر سيتي - 9:00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X ليفانتي- 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا X ستراسبورج - 9:00 مساء - beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
الأهلي X الجونة - 9:30 مساء - on time sport
البنك الأهلي X سيراميكا- 9:30 مساء - on time sport 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
استقلال طهران X الشرطة - 7:45 مساءا
الهلال X شباب الأهلي دبي- 9:00 مساء
استقلال دوشنبه X اجمك -9:00 مساء
الدحيل X الأهلي- 10:15 مساء