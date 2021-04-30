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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تسجل 1003 إصابات جديدة بكورونا .. الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات ومقتل العشرات في حادث انهيار جسر بإسرائيل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث بايدن لليمن

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بامتلاك النووي

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال

وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الموساد يبحثان ملف إيران في واشنطن

فرنسا تعلن رصد الإصابة الأولى بالمتحور الهندي لكورونا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 59 حالة وفاة و1003 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى  خروج  700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170008 حالة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لليمن، تيم ليندركينج، حيث بحثا  مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس  الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب منع إقامتها في القدس المحتلة.

وذكرت "القبس" أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، وصف خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "صفقة سيئة" وحذر من أن إسرائيل مستعدة للقيام بعمل عسكري لوقف طهران في سعيها المزعوم للحصول على سلاح نووي.

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الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

أبو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية وإسرائيل تتأهب للتصعيد

وقالت "الراي" إن الديوان الملكي الهاشمي أعلن عن وفاة الأمير محمد بن طلال، عم العاهل عبد الله الثاني بن الحسين، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.

وأشارت "الأنباء" إلى أن 44 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح، في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني يهودي شمال إسرائيل.

دوليًا، أفادت "القبس" بأن  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسفير إسرائيل لدى واشنطن، حيث أعرب الأخيران عن قلقهما الشديد من أنشطة إيران النووية.

وأشارت "الوطن" إلى أن الهيئة الصحية في مقاطعة نوفيل أكيتين في فرنسا اعلنت يوم الخميس رصد إصابة بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا لدى مريض ”عائد من الهند“.

اليمن كورونا إسرائيل حادث انهيار جسر إسرائيل السعودية مصر الأردن محمد بن سلمان

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