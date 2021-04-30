حدث ليلا.. حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103.. عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة.. الصحة تعلن الحرب على شائعات السوشيال ميديا
نشر صدى البلد عددا من الأخبار المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103
للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري
ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا
عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة
تشاد.. معارك طاحنة بين الجيش والمتمردين غرب البلاد
أمين سر قوى عاملة النواب يكشف مزايا توطين صناعة قطارات المترو فى مصر
تخصص أرقاما للتواصل مع المصابين بـ كورونا .. الصحة تعلن الحرب على شائعات السوشيال ميديا
الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة
الصحة تكشف الأغذية المقوية للمناعة ضد كورونا
وفاة شاب بسبب صورة تحت الماء.. تفاصيل صادمة عن جثته المفقودة