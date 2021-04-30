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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

  22 حالة إصابة وتماثل 22 للشفاء من كورونا في سيناء

اطباء العزل بمستشفي
اطباء العزل بمستشفي العريش


 

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ،  تماثل 22 حالة للشفاء  ، و حالة  إصابة  جديدة بفيروس كورونا   المستجد  ،  وصفر وفيات خلال 24 ساعة ،على مستوى مراكز المحافظة   .

 

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،  إن  إجمالي الحالات التي تم رصدها  منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م.،  بلغ  "402 حالة إيجابية، وقد
تماثل  2392 حالة للشفاء  من الإصابة بالفيروس ، و148 حالة وفاة.
 

٩٨ حالة عزل منزلي :

 

كما تم حجز 16 حالات تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز  98 حالة  عزل منزلي ،لتلقي العلاج  تحت إشراف طبي .


وأضاف طارق شوكه، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 700 حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. إلى جانب تطعيم 58 من هيئة التمريض بمستشفيات العزل. 
 

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اصابة شفاء حالة كورونا سيناء

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