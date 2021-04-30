المهمة الأولى لـ ضياء السيد .. سيراميكا كليوباترا يستهدف الفوز على البنك الأهلي

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادة ضياء السيد الذي تولي تدريب الفريق خلفا لـ هيثم شعبان أملا في تحسين مركزه في جدول الترتيب.

وأعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري .

قائمة سيراميكا كليوباترا :

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط: ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.



علي جانب آخر مازال يعاني فريق البنك الأهلي من تدهور النتائج ودخوله في دوامة الهبوط إلى القسم الثاني حيث حقق الفوز في مباراتين فقط وخسر 8 لقاءات وتعادل في مثلهم .

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز



قائمة البنك الاهلي :

أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى ، عاصم صلاح ومحمد كوفي ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم واحمد ياسين ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد المثناني ومعروف يوسف ، وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمود قاعود وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة .