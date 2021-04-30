عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهمة الأولى لـ ضياء السيد .. سيراميكا كليوباترا يستهدف الفوز على البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادة ضياء السيد الذي تولي تدريب الفريق خلفا لـ هيثم شعبان أملا في تحسين مركزه في جدول الترتيب.

وأعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري .

قائمة سيراميكا كليوباترا :

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط: ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.


علي جانب آخر مازال يعاني فريق البنك الأهلي من تدهور النتائج ودخوله في دوامة الهبوط إلى القسم الثاني حيث حقق الفوز في مباراتين فقط وخسر 8 لقاءات وتعادل في مثلهم .

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز 


قائمة البنك الاهلي :

أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى ، عاصم صلاح  ومحمد كوفي ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم واحمد ياسين  ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد المثناني ومعروف يوسف  ، وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمود قاعود وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة .

سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي الأهلى بطولة الدوري المصري الممتاز ضياء السيد

ترشيحاتنا

الأهلي يسعى لاستغلال تعثر الزمالك أمام الجونة

واتساب يقدم ميزة جديدة تتعلق بـ الدردشات المزعجة

حصيلة مرعبة.. الهند تسجل ارتفاعا جنونيا في إصابات كورونا

الجيش الصيني يوجه تحذيرًا لأمريكا ويطلب منها التراجع

البحوث الفلكية يكشف عن ظاهرة جديدة .. اقتران الشمس مع هذا الكوكب اليوم

بقيمة 50%.. احذر حالات الخصم من المرتب بقانون الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-4-2021

للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري

أم ميتة على موتوسيكل وعجوز يلقي جثة زوجته.. أزمة في التخلص من جثث الموتى بالهند

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ