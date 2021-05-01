عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون ملاعق.. ممنوعات أثناء الأكل على مائدة رمضان في بادية سيناء

تقليل وجبات الاسماك
تقليل وجبات الاسماك في رمضان ببادية سيناء

شهر رمضان فى شمال سيناء،  له مذاق خاص وطقوس مميزة تختلف عن باقى أقاليم ومحافظات مصر .. حيث تمثل أيام رمضان البركة والرحمة  بين المواطنين ..وللبدو عادات وتقاليد خلال الشهر الكريم وذلك بوجود ممنوعات فى المأكل والمشرب.

حيث تعتبر الفتة هى الوجبة الرئيسية على موائد الإفطار حيث يقوم البدو بتقطيع الرقاق الى قطع صغيرة ووضع المرق عليه والأرز واللحم أو الدجاج وتقديمه طازجًا قبيل اذان المغرب  حيث لا يتم استعمال الملاعق أثناء الأكل ، والجلوس فى أقل مساحة حول المائدة حتى تتسع أكبر عدد من الحضور  على أن يكون الجلوس للضيوف أولا ثم  "أصحاب الديوان" مع عدم جلوس الأطفال على المائدة إلا بعد فراغ الكبار من الطعام .

ويحرص أبناء شمال سيناء،  علي التقليل من تناول وجبات الاسماك طوال شهر رمضان خاصة في المدن بينما تختفي نهائيا علي مائدة طعام رمضان في بادية سيناء  حيث إن طعام الإفطار المفضل لدى البدو هو اللحوم فى المرتبة الأولى ثم الدواجن فى المرتبة الثالثة.

وأكد حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، أن أبناء البادية  ،  يحرصون على عدم صدور أى صوت خلال مضغ الطعام، ويتم مضغه فى جانب واحد من الفم، وعدم ملء الفم بالطعام.

وكذا عدم مص العظام، وعدم القيام من على المائدة والفم مملوء بالطعام، وعدم نثر الطعام العالق باليدين بعد الفراغ من الأكل.. بل يلعق الطعام  من على الأصابع.

وعند فراغ الضيف من الطعام عليه الدعاء لأهل المكان.. بينما يقوم أصحاب الديوان بقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين من أقاربهم  وإهداء ثواب الطعام لهم .

txt

محافظ شمال سيناء : افتتاح مجمع كامل للمعاهد الأزهرية بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه

ممنوعات الاكل رمضان بادية سيناء

موضوعات متعلقة

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء.. يتابع الأعمال الإنشائية برفح الجديدة.. ويتجول في مدينة الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء: إنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط تحسبا لمشاكل المياه

محافظ شمال سيناء: المركز التكنولوجي بالعريش يدعم مشروع التحول الرقمي

أحمد أبو اليزيد: دراسة إقامة مصنع سكر البنجر شمال سيناء

ترشيحاتنا

الست بتنزل هنا علشان تحمل ..حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

صاحبة أشهر صورة ميمز على السوشيال ميديا تبيعها مقابل مبلغ خيالي

الأوقاف: الرئيس ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

أخبار التكنولوجيا.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا.. صور تكشف عن التصميم النهائي لهاتف هواوي P50 لأول مرة

متى موعد ليلة القدر 2021 هل اقتربت؟.. ترقبها بعد 34 ساعة من الآن

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت.. كلوب يعلق على مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة بقيمة المعاشات وفقا للقانون..تعرف عليها

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ