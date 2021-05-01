بدون ملاعق.. ممنوعات أثناء الأكل على مائدة رمضان في بادية سيناء

شهر رمضان فى شمال سيناء، له مذاق خاص وطقوس مميزة تختلف عن باقى أقاليم ومحافظات مصر .. حيث تمثل أيام رمضان البركة والرحمة بين المواطنين ..وللبدو عادات وتقاليد خلال الشهر الكريم وذلك بوجود ممنوعات فى المأكل والمشرب.

حيث تعتبر الفتة هى الوجبة الرئيسية على موائد الإفطار حيث يقوم البدو بتقطيع الرقاق الى قطع صغيرة ووضع المرق عليه والأرز واللحم أو الدجاج وتقديمه طازجًا قبيل اذان المغرب حيث لا يتم استعمال الملاعق أثناء الأكل ، والجلوس فى أقل مساحة حول المائدة حتى تتسع أكبر عدد من الحضور على أن يكون الجلوس للضيوف أولا ثم "أصحاب الديوان" مع عدم جلوس الأطفال على المائدة إلا بعد فراغ الكبار من الطعام .

ويحرص أبناء شمال سيناء، علي التقليل من تناول وجبات الاسماك طوال شهر رمضان خاصة في المدن بينما تختفي نهائيا علي مائدة طعام رمضان في بادية سيناء حيث إن طعام الإفطار المفضل لدى البدو هو اللحوم فى المرتبة الأولى ثم الدواجن فى المرتبة الثالثة.

وأكد حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، أن أبناء البادية ، يحرصون على عدم صدور أى صوت خلال مضغ الطعام، ويتم مضغه فى جانب واحد من الفم، وعدم ملء الفم بالطعام.

وكذا عدم مص العظام، وعدم القيام من على المائدة والفم مملوء بالطعام، وعدم نثر الطعام العالق باليدين بعد الفراغ من الأكل.. بل يلعق الطعام من على الأصابع.

وعند فراغ الضيف من الطعام عليه الدعاء لأهل المكان.. بينما يقوم أصحاب الديوان بقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين من أقاربهم وإهداء ثواب الطعام لهم .