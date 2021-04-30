موجز السوشيال.. منى زكى ترد على معجبة وصفتها بنمبر وان .. وإنجي علاء تعلن انتهاء تصوير مسلسل "كوفيد 25 "
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا، وإليكم أبرزها:
بتشائم ... منى زكى ترد على معجبة وصفتها بنمبر وان .. شاهد
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إنجي علاء تعلن انتهاء تصوير مسلسل "كوفيد 25 " .. شاهد
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