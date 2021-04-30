ترقب مصري| كاف يجري قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

تقام، اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة.

وتبدأ فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، في تمام الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة.

وسيكون الأهلي بطل النسخة الماضية هو ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا، بعد وداع الزمالك للبطولة، من دور المجموعات.

المتأهلون إلى الدور ربع النهائي:

المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي

المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز

المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.

الأهلى سيواجه أحد فرق المستوى الاول ( صن داونز - الوداد - الترجي).

الكونفدرالية:

فريق بيراميدز هو ممثل مصر في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية:

المتأهلون إلى ربع نهائي الكونفدرالية:

المجموعة الاولى: إيمبا - أولارندو بايرتس

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل - القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة: نادي دياراف - الصفاقسي

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - بيراميدز

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

يواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي.

لا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

كل فريق سيعرف مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية.