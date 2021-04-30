لتجنب إصابة الأطفال بـ كورونا..استشاري تغذية يوجه رسائل مهمة للأسر

ارتفاع إصابات كورونا

قالت الدكتورة رانيا فتحي، استشاري التغذية العلاجية، إن الموجة الثالثة لـ كورونا تصيب الأطفال، وهناك تحذير من قبل المنظمات الصحية من هذا الأمر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الأطفال الأقل من عامين يجب أن نستمر فى رضاعاتهم، وأن من فوق العامين ننظم لهم وجبات صحية، و الاستمرار فى ممارسة الرياضة.



ولفتت إلى أن مناعة الأطفال هى من تواجه الفيروس، ولذلك ننصح بالوجبات الصحية، والخالية من الدهون.



وأشارت إلى أنها تنصح بـ تناول الوجبات بـ زيت الزيتون، وتناول الفواكهة بشكل مستمر، والابتعاد تماما عن السكر و الملح, واستخدم عسل النحل بديل السكر.



وأوضحت أنها تنصح بتناول كميات كبير من المياه على مدار اليوم.

