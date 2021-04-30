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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ملخص وأهداف خسارة برشلونة أمام فياريال

برشلونة
برشلونة

خسر فريق برشلونة أمام ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي، التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 23 بعد تبادله الكرة مع زميله أنطوان جريزمان.

برشلونة لم يستطع المحافظة على تقدمه، حيث تعادل ماخيس لـ غرناطة في الدقيقة 63، مستغلًا خطأ فادحًا من مينجويزا في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 79، أحرز مولينا الهدف الثاني لـ غرناطة بضربة رأسية رائعة، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث من على أرضية كامب نو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 45 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد برشلونة عند 71 نقطة في المركز الثالث.

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 33.

1- أتليتكو مدريد  برصيد 73 نقطة

2- ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 71 نقطة

3-  برشلونة  برصيد 71  نقطة

4-  إشبيلية برصيد  70 نقطة

5 - ريال سوسيدادبرصيد 53 نقطة

6-  ريال بيتيس برصيد 50 نقطة

7- فياريال برصيد  49 نقطة

8- غرناطة برصيد  45 نقطة

9 - أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة

10 - سيلتا فيجو برصيد 41 نقطة

11 - أوساسونا برصيد 40 نقطة

12- ليفانتي برصيد 38 نقطة

13- قادش برصيد 37 نقطة

14- فالنسيا برصيد 36 نقطة

15-  خيتافي برصيد 34 نقطة

16-  الأفيس برصيد 31 نقطة

17-  بلد الوليد برصيد 30 نقطة

18 - إلتشي برصيد 30 نقطة

19 - هويسكا برصيد 27 نقطة

20 -  إيبار برصيد 23 نقطة

 

برشلونة فياريال الدوري الإسباني ميسي

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