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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيها حاجة حلوة

كادت أن تبكي.. داليا أشرف تتأثر على الهواء بعد إنقاذ كلب صدمته سيارة

الإعلامية داليا أشرف
الإعلامية داليا أشرف

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، فقرة بعنوان فيها حاجة حلوة، وعرضت قصة لـ سيدة تدعى مى قامت بإنقاذ حياة كلب صدمته سيارة.


وقالت مى بدوي، إنها فى أثناء عودتها من منزل والدها لـ منزلها شاهدت كلب يعاني من بعض المشكلات، وفى أثناء الاقتراب من كان يتألم.


وتابعت : " قمت بالصعود للمنزل وبعد عمل كشف عليه ظهر أن لديه كسور، وعلى الفور تم الذهاب لـ عيادة بيطرية وتم علاجه".


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن " حسيت أن الكلب أبنى و كنت بنشفه بالاستشوار".


ولفتت إلى أن الكلب مازال يعانى من بعض المشكلات الصحية، وأنها مستمرة فى علاجه.


وتأثر داليا أشرف على الهواء وكادت أن تبكي على الهواء وقالت : " اللى بيعطف على الحيوانات يكون لديه قلب حنون، فالكلب روح".
 

فيها حاجة حلوة كلب صدمته سيارة قناة دي إم سي

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