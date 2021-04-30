قرعة نارية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

تجرى اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بمقر الاتحاد الأفريقي القدم “ كاف” في القاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة:

وتبدأ فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر القناة الرسمية للكاف على موقع “ يوتيوب” بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت الإخبارية “ المفتوحة على قمر نايل سات”.

المتأهلون إلى الدور ربع النهائي:

المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي

المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز

المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا:

تقسم فرق الدور ربع النهائي إلى مستويين، الأول متصدرو المجموعات، وهم سيمبا وصن داونز والوداد والترجي، والآخر أصحاب المركز الثاني وهم الأهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفيز ومولودية الجزائر.

يواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي.

لا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

كل فريق سيعرف مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية.

مواجهة نارية تنتظر الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

تنتظر الأهلي مواجهة نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد فرق مستويات الدور الأول باستثناء “ سيمبا” الذي تواجد معه في دور المجموعات.

سيواجه الأهلى أحد الفرق التالية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ( صن داونز الجنوب أفريقي - الوداد المغربي - الترجي التونسي).