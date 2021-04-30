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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مشروع قانون لاعتبار ضحايا القطاع الطبي بسبب كورونا شهداء بالجيش

صدى البلد

أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو أشرف في بيان، أنّه "بعد اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب مع رئيس الدائرة القانونية في النقابة القاضي غالب غانم ونقيب أطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم أبي صالح، أقرت اللجان المشتركة مشروع قانون تقدمت به نقابة الأطباء مع لجنة الصحة النيابية. وهو اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات الى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي".
 

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وبعدما نوّه أبو شرف لـ"هذا الإنجاز المهم"، لفت إلى أنه "يتضمّن مادة وحيدة تنص على اعتبار العاملين في القطاع الصحي والاستشفائي الذين استشهدوا او يستشهدون نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في مثابة شهداء في الجيش ويستفيد أصحاب الحقوق من عائلاتهم من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب، وتسري عليهم الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عائلات شهداء الجيش. 

وتتولى وزارة الصحة العامة بالتعاون مع النقابات المعنية بيان الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ولفت أبو شرف إلى أنّه "تم تحويل هذا القانون إلى الهيئة العامة"، معتبراً أنّه "سيبصر النور قريباً، بعدما تم التوافق عليه وبعدما صبت النقابة ولجنة الصحة النيابية جهودا كبيرة من أجل إقراره، لعله يشكل لفتة مهمة ولو رمزية لاشخاص ضحوا بأنفسهم واستشهدوا أثناء عملهم في معالجة مرضى كورونا جراء إصابتهم بهذا الفيروس".

الجريدة الرسمية فيروس كورونا مرضى كورونا كورونا وزارة الصحة لبنان شهداء نقابة الأطباء مشروع قانون تعويضات القطاع الصحي نتيجة معاشات

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