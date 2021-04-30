الأهلي يسعى لاستغلال تعثر الزمالك أمام الجونة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب “ الأهلي وي”.ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”

الأهلي ضد الجونة

ويسعى النادي الأهلي لتقليل الفارق مع الزمالك المتصدر بطولة الدورى مؤقتا بعد تعثره أمام فريق المقاولون العرب أمس حيث سقط الأبيض في فخ التعادل بنتيجة هدفين لكل منهما أمام ذئاب الجبل .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من 15 مباراة ومازال هناك 3 لقاءات مؤجلة بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 40 نقطة جمعها من 18 لقاء .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة الجونة وجاءت كالتالي :

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏