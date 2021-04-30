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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ هندسة طرق : التوسعات في المحاور المرورية تضمن السيولة للأجيال الحالية والقادمة ..فيديو

طرق ومحاور
طرق ومحاور

قال الدكتور حسن المهدي ، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطرق والمحاور ، لها دور رئيسي في رفع كفاءة العمل ، وإبداء الآراء الفنية .

وأضاف الدكتور حسن المهدي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، المذاع على فضائية المصرية ، أن أعمال تطوير الطرق تضمن السيولة المرورية للأجيال الحالية والقادمة ، موضحا أن شرق القاهرة شهد الكثير من عمليات التوسعات في الطرق .

وأشار إلى أن التوسعات في إنشاء الطرق الجديدة ، يسهم في توفير العديد من المداخل للمرافق السكنية الجديدة ، تتميز بالسيولة المرورية مع توسعات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

وخلال جولته، توقف الرئيس السيسي ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، حيث يعمل الشاب معيل الأسرة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" حيث شدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بـ إجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

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