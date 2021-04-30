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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان فى أسبوع ... تكرم المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال والإبداعات الاستثنائية.. وكلية التربية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بعد جهوده في احتفالية نقل المومياوات.. جامعة حلوان تكرم عميد كلية التربية الرياضية

تربية حلوان تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

جامعة حلوان تكرم المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال والإبداعات الاستثنائية

 

 

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الماضي العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بها، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان  من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

في تقليد داعم لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات لنهضة الوطن، كرمت جامعة حلوان المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال والأعمال الفنية من الجامعة في احتفالية مميزة أُقيمت تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الأستاذة الدكتورة مرفت سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. 
أُقيم الحفل بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع، و أشرف على تنظيمه الأستاذة الدكتورة رانيا طاهر دنانة مستشار العلاقات الثقافية وإدارة الفعاليات الكبرى.

وفي خلال الاحتفالية كرم الأستاذ الدكتور ماجد نجم بعض السادة عمداء الكليات تقديرا لجهودهم فى حثهم الطلاب على المشاركة المجتمعية و خدمة الوطن و الإسهام  فى إعلاء مكانة جامعة حلوان، وهم الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والأستاذ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والأستاذة الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة و إدارة الأعمال.

كما قام سيادته بتكريم عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى  الطلاب المشاركين في معسكر ريادة الأعمال ١، ٢ و رالى ريادة الأعمال و أعمال التجميل المختلفة. 

 

كما حصلت كلية التربية بجامعة حلوان على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة التى ترتبط بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية. 

 

وقد كرمت نقابة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية، الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان تقديرا لجهده المتميز وعطائه الدائم وإخلاصه والتفانى فى تلبية مطالب أسر العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية.

و من جانبها أعربت إدارة جامعة حلوان عن سعادتها بتكريم سيادته مثمنة جهوده  على الصعيد التعليمى والإنسانى وإسهامه الفعال فى المشروعات و المناسبات القومية والتى تمثلت مؤخرا فى قيام طلاب كلية التربية الرياضية بنين بالمشاركة فى موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بأداء رائع واحترافي.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس ماجد نجم الدكتور ماجد نجم الفنون والثقافة الانجازات جودة التعليم

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