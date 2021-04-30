السفارة الأمريكية في موسكو تخفض خدماتها القنصلية

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الجمعة، خفض خدماتها القنصلية بسبب رفض روسيا السماح لها بتعيين موظفين أجانب.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إنها اضطرت إلى تخفيض الخدمات القنصلية في السفارة إلى 75% بسبب قرار روسيا بعدم السماح لها بتعيين موظفين روس.

وأضاف البيان أنه ابتداء من 12 مايو المقبل، ستقدم السفارة الخدمات القنصلية فقط إلى المواطنين الأمريكيين وللحالات الطارئة فقط.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع على مرسوم يفرض قيودًا على توظيف سفارات الدول الأجنبية، التي تسمح بأعمال غير ودية تجاه روسيا، الأشخاص الموجودين في روسيا الاتحادية للعمل فيها.