أسعار الفواكه والخضروات والأسماك الدواجن اليوم بالأسواق.. فيديو

بعد مرور 16 يوماً من شهر رمضان واقتراب عيد القيامة المجيد ،ترصد عدسة موقع "صدى البلد " الأسعار اليوميه للخضروات والفواكه والأسماك والدواجن من الأسواق.

حيث تتمثل أسعار الأسماك من 50:30 السمك البلطي للكيلو ،والجمبري يتراوح من 150:120 للكيلو،والمكاريل 75جنيه للكيلو ، البوري 60 جنيه للكيلو،والمكرونه 80 جنيه للكيلو

وتترواح أسعار الدواجن 30 جنيه للفراخ البيضاء،35 جنيه للفراخ البلدي ،50 جنيه للبط ، 60 جنيه الرومي ،55 جنيه الحمام ،و60 الأرانب ،65 للبانيه ، 10 جنيه الهياكل،15 جنيه للأجنحة ، و35 جنيه للسمان ، 60 الأوز ،35 الكبد والقوانص.

وتتمثل أسعار الخضروات في 10 جنيه للبصل ،5 جنيه للطماطم ، 8 الباذنجان، 20 جنيه الليمون، 40 جنيه الفلفل الملون، و10 جنيه الفلفل الأخضر ، 5 جنيه البطاطس ، 1.50 للخس والبصل الأخضر.

وتتمثل أسعار الفواكه في 15 جنيه للخوخ ،8 جنيه للبرتقال، ويختلف سعر البطيخ حسب الحجم ،5 جنيه للجوافه ،14 جنيه للموز .