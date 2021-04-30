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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الفواكه والخضروات والأسماك الدواجن اليوم بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

بعد مرور 16 يوماً من شهر رمضان واقتراب عيد القيامة المجيد ،ترصد عدسة موقع "صدى البلد " الأسعار اليوميه للخضروات والفواكه والأسماك والدواجن من الأسواق.

 

حيث تتمثل أسعار الأسماك من 50:30 السمك البلطي للكيلو ،والجمبري يتراوح من 150:120 للكيلو،والمكاريل 75جنيه للكيلو ، البوري 60 جنيه للكيلو،والمكرونه 80 جنيه للكيلو

 

وتترواح أسعار الدواجن 30 جنيه للفراخ البيضاء،35 جنيه للفراخ البلدي ،50 جنيه للبط ، 60 جنيه الرومي ،55 جنيه الحمام ،و60 الأرانب ،65  للبانيه ، 10 جنيه الهياكل،15 جنيه للأجنحة ، و35 جنيه للسمان ، 60 الأوز ،35 الكبد والقوانص.

 

وتتمثل أسعار الخضروات في 10 جنيه للبصل ،5 جنيه للطماطم ، 8 الباذنجان، 20 جنيه الليمون، 40 جنيه الفلفل الملون، و10 جنيه الفلفل الأخضر ، 5 جنيه البطاطس ، 1.50 للخس والبصل الأخضر.

 

وتتمثل أسعار الفواكه في 15 جنيه للخوخ ،8 جنيه للبرتقال، ويختلف سعر البطيخ حسب الحجم ،5 جنيه للجوافه ،14 جنيه للموز .

اسعار الفاكهة اسعار اللحوم اسعار الدواجن أسعار الخضراوات اليوم الاسواق شهر رمضان

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